Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США разработали пакет «очень болезненных» санкций против России.

Такое заявление он сделал на брифинге, сообщает «24 канал».

По его словам, эти ограничения способны нанести агрессору разрушительный экономический удар.

Кулеба подчеркнул, что принципиальным является тот факт, что решение в Вашингтоне уже одобрено. По его словам, «США готовы применить всю мощь своих экономических и финансовых инструментов, чтобы перекрыть кислород российской экономике и российским богачам»:

«Россия также потеряет доступ к целому ряду важных для нее и ее развитию технологий. Госсекретарь лично заверил в готовности США применить эти и другие рычаги для сдерживания России».

Дипломат добавил, что не может раскрывать все детали, потому что сейчас на финишной прямой идет работа по согласованию действий между Штатами и их союзниками и очень важно ей не навредить.

Кулеба также сообщил о крупнейшей военной помощи от США с 2014 года. Речь идет о летальном оружии и деньгах.