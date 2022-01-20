Украина в январе 2022 года временно утратила доступ к внешним рынкам капитала. Это произошло из-за роста геополитического напряжения и роста уровня ставок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал директор Департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин на брифинге, транслировавшемся на Youtube. "Геополитика привела к росту так называемой премии за риск для Украины как на внешних рынках, так и на внутренних. Причем на внешних рынках доходность украинских ОЗГП достигла стрессовых уровней, двусмысленных. И к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала", — сказал Лупин. В то же время, внутренний рынок значительно лучше пережил эти события. Если сравнивать с мартом 2020 года, когда пиковые сделки на вторичном рынке ОВГЗ заключались со ставками 20-25%, то 19 января пиковые ставки составили 16-17%, добавил он. Лупин отметил, что рациональному инвестору нет смысла участвовать в первичных аукционах и выгоднее покупать бумаги на вторичном рынке. Однако он считает, что это временное явление, и после деэскалации доходности на рынках сравняются, и Минфин сможет привлекать гривну на аукционах. По данным НБУ, преобладание спроса на валюту в начале 2022 было вызвано двумя факторами. Первый геополитический, второй – сезонный. В частности, в декабре Минфин потратил 76 млрд гривен, часть этих средств спустя некоторое время ушла на валютный рынок. НБУ видел "агрессивную" покупку валюты только со стороны нерезидентов, продавших украинские ОВГЗ и выходивших из страны под влиянием геополитических факторов.