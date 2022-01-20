В Киеве водитель легковушки неправильно припарковал свой автомобиль и тем самым заблокировал выезд с парковки. Видео было опубликовано в Тelegram-канале "Киев оперативный". Так, инцидент произошел на Отрадном, 95г. На видео видно, как другие водители пытаются уехать с парковки, но у них это не выходит. Поэтому они вынуждены уезжать другой стороной. "На Отрадном, 95Г водитель KIA несколько часов держал всех других водителей за дураков, запарковав проезд на паркинг офисного здания. Вроде бы и невооруженным глазом видно, что здесь проезд, но, как видим — оказалось, что видно далеко не всем", — говорится под видео. В комментариях пользователи отреагировали на увиденное и пишут, что водитель должен быть оштрафован: Нужно было вызвать полицию; Его наказали?; Ну, там можно было проехать, чтобы желание было; Таких по городу много; В каждом дворе такие "герои" есть. Неужели нельзя правильно парковаться; Порезать шины и научиться парковаться. Ранее мы сообщали, что в Киеве "герой парковки" заблокировал движение трамваев. Также мы писали, что в столице "герой парковки" заблокировал проезд мусоровоза.