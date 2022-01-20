В Украине зафиксировано 18 479 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2044 ребенка и 492 медработника.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 2151 человек, умерли — 131.

Кабинет министров планирует намерен сократить срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.

Мировые тенденции свидетельствуют о стремительном распространении нового штамма COVID-19 — «Омикрон». В связи с этим Министерство здравоохранения Украины выделило симптомы, которые наиболее часто встречаются у больных этим штаммом.

В Украине уже четыре области находятся в «оранжевой» зоне эпидемической опасности распространения COVID-19.