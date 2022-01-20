В период с января по ноябрь 2021 года в Украине зафиксировано 649 999 летальных исходов.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Наибольшее количество смертей было вызвано болезнями системы кровообращения, в том числе ишемической болезнью сердца. COVID-19 за этот период унес жизни 76 949 человек и стал второй наиболее распространенной причиной смертности украинцев.

Третье место в рейтинге занимает онкология — 68 353 человек.

В последние два года смертность стремительно растет — показатели 2021 года выше предыдущего года на 38,6%. Больше всего людей за 11 месяцев 2021 года умерло в Днепропетровской области – 59 300 человек, меньше всего в Черновицкой – 13 176 человек.

Кабинет министров планирует намерен сократить срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.

Мировые тенденции свидетельствуют о стремительном распространении нового штамма COVID-19 — «Омикрон». В связи с этим Министерство здравоохранения Украины выделило симптомы, которые наиболее часто встречаются у больных этим штаммом.

В Украине уже четыре области находятся в «оранжевой» зоне эпидемической опасности распространения COVID-19.