В Винницкой области в селе Украинка семья отказывается хоронить младенца, который умер почти неделю назад.

Как говорится в сюжете ТСН, согласно выводам экспертов, двухмесячная девочка захлебнулась грудным молоком.

70-летний отец до сих пор не похоронил дочь. Мужчина хочет, чтобы кто-то проверил медицинское заключение. Более того, он не хочет класть ее в обычную могилу, желая похоронить «в памятнике бабушке»:

«Мне там тот гроб не нужен. Она там будет в том, в чем сейчас одета »

В семье есть еще один ребенок – шестилетняя девочка. Уже неделю она живет в доме с умершей сестрой.

https://www.youtube.com/watch?v=qVzsb4-rx0k

В Запорожье 17 января умер 4-месячный ребенок, которого 29-летняя мать оставила на знакомого мужчину. Маленькая девочка жила в полной антисанитарии и могла умереть от истощения.

В лицее в Рожнятине Ивано-Франковской области вспыхнул скандал — родители учеников четвертого класса утверждают, что их дети страдают из-за одноклассников-близнецов. Их мать в свою очередь говорит, что на ее инклюзивных детей просто наговаривают, желая, чтобы те перешли на домашнее обучение.