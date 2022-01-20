Великий пост в 2022 году в Украине начнется 7 марта и завершится в накануне Пасхи, 23 апреля.

Великий пост был установлен в память о том, что Иисуса Христос в течение сорока дней постился во время пребывания в пустыне.

В течение Великого поста в храмах совершают особые службы, а каждое воскресенье посвящено конкретному святому или событию.

Главный смысл поста перед Пасхой – покаяние. Пост предусматривает строгое воздержание в пище, отказ от развлечений, очищение от грехов.

В течение всего Великого поста нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения и алкоголь: мясо, субпродукты, животный жир, молочные продукты и яйца. Основные продукты питания в этот период – овощи, фрукты, орехи, бобовые, сухофрукты и мед.

Самые строгие – первая и последняя недели поста. Нельзя переедать, курить, пить спиртные напитки, участвовать в шумных развлечениях, осуждать тех, кто не соблюдает пост. В понедельник, среду и пятницу нужно употреблять пищу, которая не прошла термическую обработку и не содержит масло. В выходные разрешена горячая пища с маслом и немного вина.

В Благовещение (если не выпадает на Страстную неделю) и Вербное воскресенье можно есть рыбу, а в Лазареву субботу – рыбную икру.

Церковь разрешает не поститься беременным и кормящим женщинам, людям с хроническими заболеваниями, детям до 14 лет, и тем, кто занят тяжелым физическим трудом.

Если вы решили поститься в Великий пост, стоит продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью. Ведь даже во время поста люди могут питаться правильно, разнообразно, полноценно и вкусно. Что можно и нельзя есть, примеры блюд