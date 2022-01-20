Президент Владимир Зеленский во время встречи с американскими сенаторами заявил, что санкции, которые могут ввести против РФ в качестве ответных мер за вторжение в Украину, уже не будут иметь никакого смысла.

Об этом говорится в материале Axios.

«Президент ясно дал понять: санкции против «Северного потока-2» должны быть введены сейчас. Ведь любые вероятные санкции в отношении «Северного потока-2″ или другие ограничения будут напрасными», — говорится в издании.

«Как давние соседи, украинцы лучше понимают «русский менталитет». Путин не понимает неопределенных угроз. Слова «если» нет в его словаре, а есть только «да» и «нет», — добавил Зеленский.

Высокопоставленный помощник демократов заявил Axios, что общий тон встречи с Зеленским был позитивным и теплым, несмотря на разногласия по поводу того, когда должны быть введены санкции. Другой источник подчеркнул, что «если кто-то и понимает опасность вмешательства в законодательный процесс другой страны, так это президент Зеленский».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен перед вылетом в Киев сказал, что единственный ответственный способ прекратить российскую агрессию и разрешить кризис вокруг Украины – это дипломатия.

Как сообщалось ранее, Великобритания начала поставлять Украине легкое противотанковое вооружение. Решение принято на фоне «угрожающего поведения России».

Также сообщалось о том, что британским транспортным самолетам, которые перевозили вооружение для Украины, пришлось облетать Германию. Германия не разрешила полет в своем воздушном пространстве, поскольку Берлин официально против предоставления Украине оружия. Также сообщалось, что 17 января в аэропорт Борисполь прибыли два самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые доставили легкие противотанковые оборонительные системы. Кроме того, небольшое количество британского персонала проведет начальное обучение в течение короткого периода времени в рамках операции ORBITAL.

США предоставят Украине шесть вертолетов (пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ), которые ранее принадлежали ВВС Афганистана. Ожидается, что первая партия вертолетов поступит в Украину этой весной.