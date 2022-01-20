Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ожидает переговоров с Россией. По его словам, это деэскалация и гарантии мира. Об этом сообщает URC2022 "Реформы для инвестиций в Украину". Зеленский заверил, что для безопасности Европы важна территориальная целостность Украины. По его словам, всеобъемлющая безопасность стран ЕС невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. "Я ожидаю, что результатом наших общих усилий, наших переговоров с Россией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование руководством России достижения мира в Донбассе", — заявил глава государства. Напомним, в Кремле был допущен возможность нового разговора президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Россия считает такие переговоры полезными для обеих стран.