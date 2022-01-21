В TikTok стал вирусный ролик, в котором девушка наносит вокруг глаз белую пасту, а сверху – тональное основание. Как оказалось, она использовала белый консилер, который поможет добиться свежего взгляда и более яркого макияжа. Видео было опубликовано на странице пользователя blumarinebae в Tik Tok. На видео девушка наносит белый консилер под глаза и вокруг них, что выглядит удивительно. Сначала она сама скептически смотрит на себя, однако конечный результат поражает. Сверху этот консилер перекрывается тональным средством и смешивается с ним, в результате делая область вокруг глаз светлее и ярче. @blumarinebae Run! don't walk 2 ulta .. Напомним, ранее косметолог рассказала, как "укротить" жирную кожу и сузить поры.