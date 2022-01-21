Ивано-Франковская область с 24 января переходит на красный уровень эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. По мнению министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, причиной этого стали новогодние праздники. Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Facebook министра. "После новогодних праздников ситуация с распространением заболеваемости COVID-19 ухудшилась. В частности, в Ивано-Франковской области за последние сутки выявлено почти 2,5 тыс. новых случаев коронавирусной болезни. Поэтому принято решение об установлении в регионе "красного" уровня эпиднебезопасности. Необходимо усиливать противоэпидемические мероприятия и наращивать темпы вакцинации. Обращаюсь к гражданам, которые сделали последнюю дозу вакцины от коронавируса более полугода назад, — есть все возможности, чтобы сделать бустерную дозу прививки. Поэтому не медлите и защитите себя и своих родных", — отметил министр. Алексей Чернышев. Отметим, записаться на бустерную прививку можно в любой пункт или центр вакцинации общины. Адреса и контакты – на vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19. Напомним, во время своих визитов в регионы Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов подчеркнул, что Центры массовой вакцинации должны работать по удобному для людей графику — с 8:00 до 20:00 по будням и на выходных.