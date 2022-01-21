Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал отключить Россию от международной банковской системы SWIFT. Он подчеркнул, что это эффективный способ умерить президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel. "Украина призывает правительство "светофора"* отложить в сторону все опасения и отключить Россию от SWIFT", — цитирует издание заявление Мельника. Он подчеркнул, что эта жесткая мера должна остаться в арсенале "адских санкций", как эффективное средство сдерживания Путина. Напомним, США изучают возможность отключения России от системы SWIFT в случае вторжения в Украину. Отметим, ранее газета Handelsblatt сообщила, что США и Евросоюз не рассматривают возможность отключения России от SWIFT, но обсуждают новые экономические санкции в отношении российских банков. Позже в США эту информацию опровергли, уточнив, что никакой вариант санкций против России не исключен. *Правительство "светофора" — коалиционное правительство Германии. Название возникло по цвету партий, вошедших в его состав: красный – у социал-демократов, зеленый – "зеленых" и желтый – свободных демократов.