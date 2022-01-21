Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине уже не будут объявлять жесткий локдаун, как в 2020 году.

Такое заявление он сделал в интервью LIGA.net.

При этом, по его словам, эпидемиологическая ситуация в регионах ухудшается, и первой в «красной» зоне может оказаться Ивано-Франковская область:

«Думаю, что Ивано-Франковская область, учитывая, что там довольно быстро ухудшается ситуация. Огромное количество случаев, которое подтверждено лабораторно. Очень большое количество госпитализаций. Процент или тренд к госпитализации растет около 70% в течение суток. То есть большое количество людей госпитализируется одновременно «.

В Украине зафиксировано 20 156 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2464 ребенка и 429 медработников.

Кабинет министров планирует намерен сократить срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.

Мировые тенденции свидетельствуют о стремительном распространении нового штамма COVID-19 — «Омикрон». В связи с этим Министерство здравоохранения Украины выделило симптомы, которые наиболее часто встречаются у больных этим штаммом.