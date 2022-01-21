В пункте пропуска "Милово" пограничники задержали 40-летнего "курьера". Он пытался перевезти российские миллионы, которые прятал под обшивкой в багажном отделении собственного авто. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД. "В пункт пропуска транспортным средством "Шевроле" прибыл 40-летний гражданин Украины. Заведомо водитель избрал движение по зеленому коридору", — пишет прессслужба.

Во время проверки 40-летний "курьер" был расстроен на что и отреагировали пограничники. В багажном отделении под обшивкой было обнаружено 1,8 млн российских рублей и 2,9 тысячи долларов США. Также в тайнике были обнаружены и номерные знаки, выданные оккупационными властями.

"Муж объяснил, что валютную операцию с деньгами провернул для заработка. Поскольку ему пообещали "оплату услуг" — 2% от суммы, которую перевезет водитель", — добавляет прессслужба.