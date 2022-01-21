Нидерланды не исключают поставок оборонительного оружия Украине на фоне угрозы вторжения России.

Об этом сообщает AD.nl.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что ситуация изменилась: «Если будет запрос через НАТО, мы посмотрим на него с пониманием».

Однако пока такого обращения нет.

Также сообщается, что предыдущий запрос заблокировала Германия при поддержке Нидерландов, опасались эскалации.

Большинство Палаты представителей Нидерландов поддерживают военную поддержку Украины. Представители партий, входящих в руководящую коалицию, высказались положительно по этому поводу.

Латвия готова предоставить Украине военное оборудование. При этом Рига готова «поставить и летальную, и нелетальную продукцию» Киеву.

Новое правительство Чехии готово помочь Украине на фоне угрозы российского вторжения — предоставить/продать необходимое оружие и военное оборудование.

Великобритания отправила в Украину 30 военнослужащих, которые должны обучить ВСУ, как пользоваться новыми британскими противотанковыми средствами.

В TikTok массово появляются видео не только о переброске военной техники, но и российских военных к границам с Украиной.