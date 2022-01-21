Верховная рада продолжит работу в пленарном режиме после более чем месячного перерыва. На неделе 25-28 января 2022 депутаты рассмотрят ряд законопроектов, среди которых введение нового государственного праздника и экономического паспорта украинцев, родившихся с 1 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук. По ее данным, в планах народных депутатов рассмотреть следующие законопроекты: №3415 — об ограничении права народных депутатов подавать поправки в законопроекты; №4278, 4279 – о повышении лимита налогообложения заказа из зарубежных интернет-магазинов со 100 до 150 евро; №5583 — о внесении изменений в закон о статусе ветеранов войны, об усовершенствовании системы социальной защиты; №5864 — о введении нового государственного праздника — Дня украинской государственности, который планируется отмечать 28 июля; Пакет президентских законопроектов по внедрению экономического паспорта украинцев – №№6394, 6395, 6396, 6397; №6302 — по подготовке и ведению национального сопротивления. Кроме того, она сообщила, что в понедельник, 24 января, в 19:00 в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции политической партии "Слуга народа", на котором народные депутаты обсудят план работы на неделю. Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности 28 июля и подал в Совет проект закона, по которому он должен быть выходным днем.