Вокруг разговоров о возможном вторжении России в Украину очень много политики, при этом злоупотребления темой войны цементируют в Украине проблему раскола общества. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – При жизни" Татьяны Плачковой в Facebook. "Грустно признавать, но такие политики цементируют в Украине еще одну проблему — расколотое общество. Именно цементируют, и недавние события перед Печерским райсудом Киева — яркий этому пример", — констатировала она. Политик также подчеркнула, что ни один из тех, кто для собственного пиара спекулирует войной, не задумывается, как это влияет на украинскую экономику. "Между тем, Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в 2022 году с 5% до 7,7% и публично признал, что доходность украинских облигаций на внешних рынках достигла стрессовых минимумов, доступ к внешним рынкам капитала Украина потеряла, а девальвационное давление на нашу национальную валюту увеличивается. Вдобавок уменьшаются инвестиции – ну кто захочет вкладывать деньги в экономику страны, на которую вот-вот нападут?" – отметила нардеп. Политик убеждена, что разговоры о вторжении – это механизм давления на Украину и всех ее граждан и отвлечение их внимания от тотального роста тарифов и обнищания населения. Однако без экономики ни о каком противостоянии внешним угрозам нельзя говорить. Более того, во всем этом военном шуме Украина проигрывает, поскольку собственной четкой позиции и программы действий не имеет. "Завтра нападут" мы слышим как мантру. Политика раскола на этом и строится. А в реалиях тарифы растут, цены галопуют, люди беднеют. Понятно, что вектор политических разговоров, а главное — действий, нужно менять и от темы внешних угроз переходить на кропотливую работу по внутренней защите интересов Украины, ее граждан, настоящему и будущему", — резюмировала Татьяна Плачкова. Как сообщалось, ранее Плачкова заявляла, что прогноз Министерства здравоохранения об увеличении до конца января-начала февраля случаев заболевания Covid-19 явно противоречит действиям этого Министерства, направленным на устранение с 31 января от работы непривитых медиков.