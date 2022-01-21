В оккупированном Крыму на трассе «Таврида» загорелась российская боевая машина (БТР-82) — это модернизированный бронетранспортер, который поступил на вооружение армии РФ только в 2013 году.

Как сообщает Mash, пожар возник неподалеку от села Ароматное.

БТР двигался в составе колоны в сторону Керченского полуострова. Предварительно установлено, что боевая машина загорелась из-за неисправности проводки. Во время происшествия никто не пострадал.

«Вот это действительно вата горит», — прокомментировал военный аналитик Анатолий Штефан (Штирлиц).

Оце справді вата палає!???

В окупованому Криму на трасі «Таврида» згорів бронетранспортер БТР-82 Збройних сил Московії.

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