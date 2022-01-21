В Украине в выходные, 22 и 23 января, почти во всех областях ожидаются снегопады. При этом температура воздуха опустится до -12 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в субботу 22 января в западных и северных областях прогнозируются снегопады. При этом на остальной территории страны будет без существенных осадков. Также прогнозируется ветер, его скорость составит 7-12 метров в секунду. На западе температура воздуха ночью -8 -6 градусов, а днем -4 -1 градуса. На севере температура воздуха будет колебаться от -3 до -5 градусов, а днем -2 0. В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -6 –8 градусов, а днем температура воздуха составит от –3 до +1 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от -7 до -3, а днем -1+1. В центральных областях температура воздуха будет составлять -7 -4 градусов, а днем -20. В Киеве в субботу ожидаются снегопады. Температура воздуха ночью -5 -3, а днем -20. Погода в воскресенье 23 января снегопады ожидаются на западе и востоке Украины. При этом в других регионах без существенных осадков. Скорость ветра составит 5-10 м/с. На западе температура воздуха ночью ожидается в районе -7-4 градусов, а днем -4+1 градусов. На севере температура воздуха будет колебаться от -11 до -4 градусов, а днем -5 -3. В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -11-6 градусов, а днем температура воздуха составит от -5-1 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от -6 до -3, а днем -1+2. В центре страны температура воздуха составит –8 –4 градусов, а днем –4 –1. В Киеве в воскресенье без существенных осадков. Температура воздуха ночью -6-4, а днем -4-2.