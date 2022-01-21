На фоне угрозы вторжения России в Украину из страны могут быть эвакуированы семьи американских дипломатов. По крайней мере, в США рассматривают такую возможность. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Bloomberg. По словам источников издания, США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов в повелительном порядке. При этом второстепенный персонал дипломатических ведомств, по желанию, сможет остаться в Украине. "Соответствующее объявление может прийти в течение нескольких дней", – пишет Bloomberg. Напомним, ранее издание The New York Times писало, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине якобы было приказано подготовиться к эвакуации. В последствии данная информация не подтвердилась. Также стало известно, что Великобритания уже подготовила план эвакуации дипломатов из Украины в случае вторжения России. Проводить операцию будет поручено военнослужащим самого секретного подразделения E SAS.