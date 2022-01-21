В Украине до 2028 года будут ужесточать требования к страховому стажу, который нужен для выхода на пенсию по возрасту. Для 60-летних он к этому времени уже достигнет 35 лет. Вероятно, многим придется работать до 63-65 лет.

Если у вас не будет хватать стажа, его можно будет докупить. Но, как уточняет «НВ», есть ограничение — не более пяти лет.

Стоимость одного года привязана к минимальному размеру единого социального взноса (ЕСВ), который зависит от минимальной зарплате. На сегодняшний день минималка составляет 6 500 гривен, а в октябре повысится до 6 700 гривен. Минимальный ЕСВ — составляет 22% от минимальной зарплаты. Сейчас это 1 430 гривен, с октября 2022 года — 1 474 гривен.

Стоимость недостающего страхового стажа рассчитывается с учетом минимального ЕСВ, коэффициента стоимости компенсации при одноразовой уплате и количества месяцев страхового стажа, недостающих для выхода на пенсию по возрасту. За один год коэффициент составляет 2, за два года — 1,8, за три года — 1,6, за четыре года — 1,4, за пять лет — 1,2.

Так, в этом году дополнительные годы страхового стажа будут стоить:

один год — 34 320 грн;

два года — 61 776 грн;

три года — 82 368 грн;

четыре года — 96 096 грн;

пять лет — 102 960 грн.

В 2021 году украинцам десять раз повышали пенсии, речь идет не только о росте минималки, но и об индексации выплат.

В Украине пенсии могут лишить определенный ряд граждан. В частности, речь идет о переплатах, когда пенсионер несвоевременно уведомил Пенсионный фонд Украины о факте трудоустройства.