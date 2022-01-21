Украинская певица Алина Паш получила престижную награду Европейского Союза за современную популярную музыку – артистка одержала победу в международной премии Music Moves Europe Awards 2022. Как прошла церемония награждения, какие другие иностранные артисты разделили с украинкой радость победы — читайте в материале ниже. Состоялась церемония награждения вечером 20 января во время фестиваля-шоукейса ESNS (Eurosonic Noorderslag) в Гронингене (Нидерланды), считающегося одним из ключевых событий музыкальной индустрии. В момент награждения Алина Паш еле сдерживала слезы от счастья.

Алина Паш получила премию Music Moves Europe Awards 2022 (фото: Bart Heemskerk) "Спасибо за то, что моя культура, которую я несу, может быть подмечена где-то еще в Европе, в мире. Это так особенно для меня. Потому что я чувствую это миссией своей души", — сказала артистка. Вот что рассказали об Alina Pash члены жюри MME Awards 2022: "Сильный вижуал, сильный продакшн. Действительно увлекательная и уникальная артистка. Действительно, можно сразу сказать, какие ценности она отстаивает".

Выступление Alina Pash на Mme Awards 2022 (фото: Bart Heemskerk) Как выбирали победителей Music Moves Europe Awards Алина Паш и другие победители были избраны экспертным жюри, в состав которого вошли Gemma Bradley (BBC Radio 1), Cindy Castillo (Mad Cool Festival), Kevin Cole (KEXP), Bryan Johnson (Spotify), а украинская реперка alyona alyona была почётным членом жюри – а еще, кстати, победительницей прошлого года в номинации Public Choice 2021. Наряду с Алиной победителями MME Awards 2022 стали: Denise Chaila (Ирландия)

Фото: Denise Chaila на Mme Awards 2022 Дева (Венгрия)

Фото: Дева на Mme Awards 2022 Meskerem Mees (Бельгия)

Фото: Meskerem Mees на Mme Awards 2022 Mezerk (Франция)

Фото: Mezerk на Mme Awards 2022 Blanks (Нидерланды)

Фото: Blanks на Mme Awards 2022 Престижная награда от жюри Grand Jury Prize была присуждена Meskerem Mees, а награду Public Choice по результатам голосования публики получила одна из номинанток в этом году – Ladaniva (Армения). Призовой пакет Каждый из пяти победителей Music Moves Europe Awards получил 10 тысяч евро. Победитель Grand Jury Award дополнительно получил ваучер на экологическую логистику гастролей (зеленый тур) в размере 5 тысяч евро, а победитель Public Choice Award получил 5 тысяч евро. Кроме того, каждому номинанту дают возможность посетить день бизнес-образования на ESNS стоимостью 1250 евро.

Фото: Francis of Delirium (Люксембург), номинанты MME Awards 2022

Фото: Jada (Дания), номинантка MME Awards 2022 О премии Music Moves Europe Awards Это премия Европейского Союза за популярную современную музыку. Цель награды – отметить новых европейских артистов и поддержать в развитии их международной карьеры.

Фото: Balkan Taksim (Румыния), номинанты MME Awards 2022 Премия MME Awards является преемницей премий European Border Breakers Awards (EBBA) и Music Moves Europe Talent Award (MMETA), поддерживаемых и вручаемых Европейским Союзом с 2004 года.

Фото: DORA (Испания), номинантка MME Awards 2022 Премия имеет безупречный "послужной список", наградив таких исполнителей, как Stromae, Adele, Mumford & Sons, Dua Lipa, Rosal, Meduza, Lous and the Yakuza, Inhaler и прошлогоднюю победительницу alyona alyona.

Фото: Friedberg (Австрия), номинанты MME Awards 2022 С тех пор каждый из этих артистов достиг нового уровня славы и успеха в мировой музыкальной индустрии.

Alina Pash получила премию Mme Awards 2022 (фото: Bart Heemskerk) Ранее сообщалось, что Алина Паш внесла свежее дыхание в украинский хит мировых дискотек.