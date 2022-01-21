Из ряда вон выходящий случай произошел в Киеве: неизвестные во время службы в храмах УПЦ Московского патриархата и Украинской греко-католической церкви по случаю праздника Крещения сорвали богослужение включив аудиозапись на арабском языке со звуками стрельбы из автоматов.

Официальных комментариев о произошедшем пока нет. По мнению пользователей соцсетей, акция является спланированным продолжением предыдущих хулиганских действий, ведь церкви уже подвергались нападению со стороны так называемых уличных художников, нанесших граффити прямо на стены культовых сооружений в виде символики международной исламистской организации «Братья мусульмане».

Кроме того, люди выражают свою обеспокоенность происходящим, ведь многие помнят об экстремистских выходках представителей этой организации в том числе в странах Европейского Союза. В ряде стан «Братья мусульмане» являются запрещенной организацией, а распространение её идеологии преследуется по закону.

Общественность рассчитывает, что правоохранительные органы правильно квалифицируют действия неизвестных лиц не как хулиганство, совершенное с особым цинизмом, а как экстремистские действия, направленные против межэтнического и межконфессионального мира в нашей стране.