В Киеве няня, за которой семья наняла ухаживать за маленьким сыном, успокаивала малыша прыжками на фитнес-мяче. Поступок женщины вызывает волну негатива в сети. Видео появилось в группе жителей микрорайонов Березняки и Русановка в Facebook. Кадрамы в сети поделилась мама мальчика. Она рассказала, что горе-няню зовут Елена Балаева. К тому же, после инцидента с ней прекратили сотрудничество. На видео можно увидеть, что женщина очень прыгает на мяче, держа младенца на руках. От этого голова ребенка и все тело сильно содрогалось. Младенец испугался, но женщина не останавливалась. "Очень хочу, чтобы никто не оказался в нашей ситуации. Хочу, чтобы все увидели и запомнили ее. Сейчас она в активном поиске работы няней", – сказала киевлянка. Кроме того женщина говорит, что безответственная няня хочет работать только в Днепровском районе (Русановка, Березняки, Левобережная) и ее специализация только работа с младенцами. В комментариях пользователи отреагировали на увиденное: Какой кошмар!; Не смешно. Синдром детского сотрясения так можно заработать, а это одна из основных причин гибели младенцев. Кто не слышал о таком, это комплекс органических нарушений, которые могут возникнуть, если организм ребенка испытывает сотрясение; После таких нянь и доверять никому не хочется. Надеюсь ее не возьмут няней к другим деткам; С младенцами, потому что не расскажут? Надеюсь, что она никогда работу няней не найдет. Ранее мы сообщали, что в детском саду под Житомиром няня систематически избивает детей. Также мы писали, что в Черкассах двухлетнего ребенка в детском саду избила няня.