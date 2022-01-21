Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин согласился обсудить признание «ДНР» и «ЛНР» независимыми государствами.

Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания «ДНР» и «ЛНР» — инициатива депутатами от КПРФ (Геннадий Зюганов).

«Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в «ДНР» и «ЛНР» необходимо искать», – пишет Володин.

Он добавил, что предложенный для рассмотрения законопроект «очень серьезный и ответственный».

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