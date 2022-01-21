В США рассматривают возможность эвакуации своих граждан (семьи дипломатов) из Украины из-за обострения ситуации на границе, а именно стягивания российских войск.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание со ссылкой на источник пишет, что США могут в приказном порядке рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов в приказном порядке. При этом второстепенный персонал дипломатических ведомств по желанию сможет остаться в Украине.

«Соответствующее объявление может прийти в течение нескольких дней», — пишет Bloomberg.

