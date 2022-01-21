Украинские военные, служащие вблизи административной границы с АР Крым, провели тактические учения по защите морского побережья и танкоопасных участков суши в условиях «внезапного изменения обстановки» на одном из полигонов Херсонской области.

Об этом сообщили в Facebook Командования объединенных сил ВС Украины.

В рамках учений был открыт залповый огонь из систем БМ-21 «Град» для вероятного подавления нападения условного противника.

По словам командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, такие тренировки проходят регулярно и военнослужащие демонстрируют высокий уровень обученности и слаженности, вовремя реагируя на все возможные угрозы.

По его словам, реактивная батарея осуществила развертывание в боевой порядок и выполнила мероприятия по подготовке к стрельбе и управлению огнем. Также была применена информация, предоставленная артиллерийской разведкой, а также операторами беспилотного летательного аппарата-разведчика. Последние изучали местность и разоблачали цели поражения.

