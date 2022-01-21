В Женеве завершились переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, на которых обсуждали «гарантии безопасности».

Как пишут СМИ, встреча Блинкена и Лаврова длилась полтора часа, и это меньше, чем планировалось.

Об итогах пишет РБК-Украина. США дадут ответ на требования России на следующей неделе

По итогам встречи, Лавров заявил, что встреча завершилась договоренностью о том, что США предоставят письменный ответ на российские требования по «гарантиям безопасности» на следующей неделе.«Россия никогда угрожала украинскому народу»

Лавров также прокомментировал ситуацию с эскалацией на границах тем, что Россия якобы никогда не угрожала украинскому народу.

«Зеленский заявил публично что если кто-то чувствует себя русским — пусть убирается в Россию. Поэтому кто кому угрожает и во что угрозы могут вылиться — это большой вопрос», — заявил глава МИД России.

Он также ответил на вопрос CNN о том, почему угроза вторжения России в Украину возникла именно сейчас.

«Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы много раз говорили, что не собираемся. Вы спрашиваете почему сейчас? А когда не нападать-то нам?», — отметил Лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал возможный сценарий дальнейшей военной российской эскалации. По его мнению, под оккупацию России может попасть Харьков.

Латвия готова предоставить Украине военное оборудование. При этом Рига готова «поставить и летальную, и нелетальную продукцию» Киеву.

Новое правительство Чехии готово помочь Украине на фоне угрозы российского вторжения — предоставить/продать необходимое оружие и военное оборудование.

В TikTok массово появляются видео не только о переброске военной техники, но и российских военных к границам с Украиной.