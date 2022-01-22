В итальянском Антхольце проходит 7-й этап Кубка мира. Мужчины пробежали гонку по массовому старту. Украинские биатлонисты участия в гонке не принимали. Подробнее о гонке – в материале РБК-Украина В Антхольце состоялся мужской масс-старт и прошел без украинских биатлонистов. Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко имели возможность стартовать в гонке, но тренерский штаб решил не делать этого. Дмитрий и Антон готовятся к завтрашней эстафете, в которой украинская команда попытается сразиться за подиум. Борьба за победу в гонке развернулась между немцем Бенедиктом Доллем и норвежцем Йоханнесом-Тингнесом Бьо. Норвежец был быстрее на дистанции и, несмотря на два штрафных круга, пришел на последнюю стрельбу лидером, но там допустил еще один промах. Чем и воспользовался Долль, отстрелявший чисто на последнем огневом рубеже и уверенно доведший гонку до победы. Третьим стал норвежец Штурла Лагрейд, который на последнем круге не позволил себе догнать француза Гигона и еще одного норвежца Баккена. pic.twitter.com/Y1mFx4hiY1 — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 22, 2022 В общем зачете продолжает лидировать француз Кантен Фийон-Майе, лучший из украинцев Дмитрий Пидручный занимает 34-ю позицию. Завтра мужчины пробегут эстафету, Украина будет бежать в составе: Богдан Цимбал – Дмитрий Подручный – Антон Дудченко – Артем Прима. Сегодня в 16:00 состоится женская эстафета, в которой Украину представят: Валентина Семеренко – Дарья Блашко – Анастасия Меркушина – Елена Белосюк. Масс-старт. Мужчины 1. Бенедикт Долль (Германия) (0+0+1+0) 37:14,92. Йоханнес-Тингнес Бэ (Норвегия) (1+0+1+1) +31,33. Штурла Лагрейд (Норвегия) (0+2+0+1) +1:28,8 Напомним, что вчера прошла индивидуальная гонка у женщин. Победительницей стала Жюстин Бреза-Буше из Франции, Лучшая из украинок Ирина Петренко финишировала на 32-м месте.