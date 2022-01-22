В Киеве на День Соборности Украины ученики одной из школ тоже приобщились к празднованию, и образовали "живую цепь" во дворе учебного заведения вокруг большого флага, а саму мероприятие сняли на видео. Кадры 22 января опубликованы в Telegram-канале "Киев News". Так, школьники присоединились к проведению традиционных акций в этот праздничный день, которые проходят в городах Украины, и дистанционно — к самой массовой из них — "Живой цепи Соборности" на мосту Патона в столице. В школе №321, расположенной на улице Теодора Драйзера, 40Б, на массиве Троещина в Деснянском районе, в субботу утром в воспроизведении символической "живой цепи" ученики и преподаватели взялись за руки и водили большой хоровод вокруг украинского флага, который развернули по центру и держали взрослые. "Школьники 321 школы отпраздновали День Соборности живой цепью", – подписаны кадры.

Празднование Дня Соборности Украины в киевской школе (фото: t.me/kyiv_politycnyi) Можно услышать, как во время такой акции в школьном дворе люди выкрикивали "Слава Украине!", на что ученики кричали — "Героям слава!". На ролике можно увидеть, что в мероприятии участвовали учащиеся как младших, так и старших классов, а также учителя и, вероятно, родители детей. Видео: в Киеве в школе провели акцию "живая цепь" на День Соборности Украины Напомним, что День Соборности в Украине отмечают с 1999 года в честь события объединения УНР и ЗУНР 22 января 1919 в первую годовщину IV Универсала Украинского Центрального Совета, провозгласившего полную независимость УНР — Украинской Народной Республики. Тогда была организована "живая цепь" патриотическими силами. Миллионы украинцев взялись за руки от Киева до Львова, отмечая День Соборности. С тех пор в Украине живые цепи создавались неоднократно, символизируя единство украинского народа, а День Соборности ныне отмечается на государственном уровне уже ежегодно. Ранее мы рассказывали, какие в День Соборности Украины 22 января в Киеве по случаю праздника запланированы мероприятия, выставки, акции и прочее.