В быстром темпе и при полной загруженности мы иногда надолго откладываем то, что должны сделать обязательно. Ежегодный медосмотр или проверка списка своих невыполненных задач поможет сильно сэкономить деньги, время и нервы в будущем. Какие 10 вещей нужно обязательно делать раз в год, рассказали в Lifehacker. Проверьте здоровье Если вы прекрасно себя чувствуете и ничего не беспокоите – все равно сходите к своему врачу хотя бы раз в год. Сдайте анализы, посетите стоматолога, проверьте состояние внутренних органов. Очень часто именно во время профилактических осмотров можно выявить начальные стадии серьезных заболеваний и принять меры. Отвезите любимца к ветеринару Проверили свое здоровье, а после – займитесь своим питомцем. К сожалению, звери не могут сообщить вам о своих проблемах с самочувствием. Молодых и юных животных нужно привозить на осмотр к ветеринару не реже одного раза в год, старше 7-8 лет – раз в полгода. Это поможет не только не упустить важные прививки и сделать анализы, но и выявить скрытые проблемы со здоровьем. Анализируйте свои финансы Проверьте свои счета, депозиты, кредиты. Узнайте в банках о новых предложениях. Проверьте кредитную историю и все замороженные карты. В будущем это вас убережет от непонятных штрафов и пеней, а также поможет более продуктивно распоряжаться своими средствами. Сделайте генеральную уборку Выделите один день и проведите настоящую генеральную уборку – в шкафах, ящиках, папках. Избавляйтесь от всего, что стало ненужным, утратило актуальность. Пройдитесь в квартире по тем местам, куда вы долго не заглядываете – за шкафы, холодильник, под мебелью. Наведите порядок в цифровой жизни Выберите почту, документы и фотографии. Проверьте, какие приложения вы перестали пользоваться и удалите их. Отпишитесь от рассылок и бесполезных людей в социальных сетях. Проверьте настройки на гаджетах и приложениях. Избавьтесь от всего, что потеряло актуальность в вашей жизни. Приведите в порядок ковры и мебель Такая уборка занимает много времени, поэтому стоит выделить для нее отдельный день и не совмещать это с генеральной уборкой. Сдайте ковры в химчистку или проведите очищение самостоятельно. Это касается и мебели. Проверьте, возможно ли что-то давно требует ремонта или новой обивки. Отделайте мебель специальным чистящим средством. Проверьте автомобиль Свой транспорт нужно проверять гораздо чаще раза в год. Но если автомобиль у вас новый, а вы его используете не очень часто – возьмите в привычку ежегодно делать полный техосмотр. Обязательно – проверить развал-схождение. Своевременная профилактика поможет сэкономить много времени и денег в будущем. Воспоминания из прошлого года Проверьте свой список поставленных задач в прошлом году и найдите то, что вы отложили. Возможно, вам это показалось невыполнимым или условия не были созданы. Не зацикливайтесь на трудностях и ставьте снова те цели, которые вам важны. Путешествие в места, где вы еще не были Это может быть новая страна, новый город или даже место в вашем родном городе, но у вас не было времени туда выбраться. Даже при самом плотном графике найдите время для поездки. Это поможет перезарядиться, получить новые эмоции, расширить горизонты и познакомиться с новыми людьми. Спрашивайте себя, счастливы ли вы Раз в год не забывайте спросить себя: "насколько я счастлив? Нравится ли мне то, где я сейчас нахожусь?". Если ответ отрицательный – подумайте, что вы можете сделать для изменения жизни, чтобы стать счастливее. Напомним, ранее мы писали о том, как забыть человека, который вас бросил. А также рассказывали о том, какие вещи должен уметь и знать взрослый и самостоятельный человек.