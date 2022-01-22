У людей, болеющих новым штаммом коронавируса "Омикрон", выявляют уникальные симптомы – боль в спине, потливость, потерю аппетита и тошноту. Также больные все чаще не могут сразу определить разницу между коронавирусом и простудой. Об этом пишет BestLifeonline. Симптомы штамма "Омикрон" Боль в спине Да, ученые говорят, что мутация COVID может оказаться именно так. Врачи в Южной Африке рассказали, что у пациентов часто наблюдались мышечные боли, проявлявшиеся в виде боли в пояснице. Потливость во сне Эксперты говорят, что ночная потливость не рассматривалась как общий симптом исходного штамма коронавируса или варианта дельта. Она теперь считается распространенным симптомом штамма "Омикрон". Потеря аппетита Как известно, "Омикрон" может вызывать желудочно-кишечные симптомы. А утрата аппетита стала еще одним признаком нового штамма COVID. Врач Санкет Джайн рассказал, что часто пациентов госпитализируют с жалобами на потерю аппетита, тошноту и рвоту. Согласно протоколу медики проводят ПЦР, и результат оказывается положительным. Тошнота По словам Тима Спектора, профессора генетической эпидемиологии в Королевском колледже Лондона, тошнота стала распространенным симптомом варианта "Омикрон". "У некоторых была тошнота, небольшая температура, боль в горле и головная боль", — сказал он. Отметим, что новый штамм "Омикрон" имеет короткий инкубационный период, и в конце его человек уже заразителен для окружающих. Вирус обладает способностью поражать клетки верхних дыхательных путей. Ранее мы сообщали, что делать, если вы обнаружили у себя симптомы "Омикрона". Также мы писали, что Комаровский объяснил, для кого очень опасен штамм "Омикрон".