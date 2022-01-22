Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко отреагировал на последние заявления немецких чиновников по поводу отказа предоставления Украине оружия и невозможности возвращения Крыма в состав украинского государства. Он призвал Германию прекратить поощрять президента РФ Владимира Путина к новому нападению на Украину. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-страницу министра. "Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительному оружию, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT — не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности", — заявил министр. По его словам, сегодня как никогда важно единство Запада по отношению к России для ее сдерживания. "Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину", – считает Кулеба. Вместе с тем он поблагодарил Германию за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. "Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями", – добавил он. "Крым не вернется в состав Украины" Глава ВМС Германии, вицеадмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым. При этом он отметил, что цель Путина — не "маленькая полоска украинской земли", а раскол Евросоюза и восстановление уважения, "которого он, вероятно, даже заслуживает ". Украина уже ответила главе ВМС Германии на слова о Крыме и Путине и требует от страны разъяснения. оружия не будет Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин пока не будет поставлять Украине оружие, потому что ее страна придерживается позиции — "не поставлять летальное оружие в зоны конфликта". Германия заблокирована поставка оружия Украине из Эстонии Германия отказалась выдавать Эстонии разрешение на экспорт германского оружия в Украину на фоне угрозы вторжения РФ. Проблема связана с экспортом гаубицы Д-30, стреляющей 122 мм снарядами примерно на 20 километров. Германия сомневается в необходимости отключения России от SWIFT Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сомневается в необходимости исключать Россию из SWIFT. Министр пояснила, что западные страны тщательно изучают, какие именно экономические и финансовые санкции против Кремля "действительно нанесут удар российской экономике и руководству, но не обернутся бумерангом".