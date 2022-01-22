В Харькове 47-летняя женщина сильно травмировалась во время катания на тюбинге в горнолыжном комплексе "Харьковская Швейцария" и сейчас находится в больнице в коме. Правоохранители устанавливают свидетелей происшествия на горках, чтобы выяснить все детали и обстоятельства. Об этом 22 января было передано в пресс-службе Нацполиции Харьковской области. ЧП на горнолыжном комплексе, что на улице Альпийской, произошло в минувшее воскресенье, 16 января, около часа дня. "Уважаемые граждане, которые находились по указанному адресу и стали свидетелями происшествия, просим обратиться в ХРУП №1 по телефону: 0632154684, 102 или другим удобным для вас способом", — говорится в публикации. По словам родственников пострадавшей Надежды, в этом популярном в Харькове комплексе персонал не соблюдает правила техники безопасности. Как рассказывает сестра пострадавшей Татьяна Семенова в своем Facebook, на горках трасса не подготовлена, отсутствуют заградительные сетки, а также на территории комплекса нет врача, чтобы оказать медицинскую помощь, если посетители травмируются. "После того, как вылетел и опрокинулся тюбинг, к Наде подбежали люди, она говорила и искала сына. Люди вокруг стали кричать и требовать остановить катание, не пускать людей, но им прокричали в ответ – пусть разбираются сами. И продолжили выдавать тюбинги", – пишет женщина. На надежду "на неуправляемой скорости" на тюбинге налетел мужчина, и посетительница получила тяжелый удар.

На горках в комплексе "Харьковская Швейцария" травмировалась женщина и впала в кому (фото: facebook.com/TatianaTatianaBest) "Сотрудники пришли не скоро, Надю нельзя было дергать, после таких ударов, необходимо максимально сохранить спокойствие. Ее же пытались усадить, поднять, тащили волоком. Страшно представить все", — рассказывает харьковчанка. Она также добавила, что это далеко не первый случай травмирования посетителей данного комплекса и подчеркнула: "надо остановить трагедии… В нашем случае, мы будем бороться!" На сайте самого горнолыжного комплекса "Экстрим-Стиль" (он больше известен как "Новая Харьковская Швейцария") указывается, что на горках ухожены трассы длиной до 400 метров.

Горки на комплексе "Харьковская Швейцария" (фото: mykharkov.info / скриншот из видео Романа Зозули на youtube.com) Ранее сообщалось, что в Запорожье дети после посещения популярного игрового парка массово попадают в больницу с травмами. Также мы писали о том, что перед этим под Николаевом люди пострадали при катании на аттракционе, у которого открылись крепления.