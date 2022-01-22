Днем 22 января в Киеве из-за снегопада образовались пробки. На столичных магистралях много ДТП, которые привели к пробкам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps. Правый берег Наиболее сложная ситуация наблюдается на правом берегу столицы. Пробки замечены на отдельных участках проспекта Победы, бульвара Тараса Шевченко, улицы Леси Украинки. Движение на этих магистралях осложнено, в том числе из-за ДТП. Усложнено движение на некоторых участках Голосеевского проспекта и Большой Окружной дороги. На мостах через Днепр пробки не наблюдаются. Левый берег На Левом берегу пробки наблюдаются на Днепровской набережной, проспекте Николая Бажана и некоторых участках улицы Братиславская. В этой части столицы движение также затруднено из-за многочисленных аварий на дорогах.

Фото: карта пробок в Киеве 22 января (google.com/maps) Напомним, сегодня в Киеве синоптики ожидали небольшой снег и западный ветер 7-12 метров в секунду.