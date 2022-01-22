Страны НАТО проведут в Средиземном море большие военные учения. К учениям, проведение которых планируется с 2020 года, будут привлечены ряд стран. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Military. К учениям, проведение которых планируется с 2020 года, будут привлечены ряд стран. Это продемонстрирует, что трансатлантический альянс "единый, способный и сильный", добавил Кирби. "Авианосец USS Harry S. Truman и союзники по НАТО начнут масштабные военные учения в Средиземном море в понедельник из-за роста беспокойства по поводу скопления войск России и вероятного вторжения в Украину", — говорится в сообщении. Ударная группа авианосца USS Harry S. Truman будет идти под командованием сил НАТО как центральный элемент учений. Несколько союзников США по НАТО будут участвовать в скоординированных морских маневрах, тренировках по противолодочной войне и нанесении ударов с далекого расстояния. Напомним, США предоставят России письменный ответ на "гарантии безопасности".