Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сомневается в необходимости исключать Россию из SWIFT. Речь идет о международной межбанковской системе передачи информации и осуществлении платежей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle. Такое решение, по ее словам, может быть сильнейшим ответом на российскую агрессию против Украины, но не обязательно действенным, сказала Бербок в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung. Министр пояснила, что западные страны тщательно изучают, какие именно экономические и финансовые санкции против Кремля "действительно нанесут удар российской экономике и руководству, но не обернутся бумерангом". "Канцлер и я четко дали понять, что обсуждаются любые средства и меры в случае дальнейшей военной эскалации. И это касается газопровода "Северный поток-2", — добавила Бербок. Напомним, посол Украины в Германии призвал отключить РФ от SWIFT. Ранее сообщалось, что США анализируют возможность отключения России от SWIFT.