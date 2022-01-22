Президент Китая Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр. Якобы, чтобы "не омрачить" событие. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg. Агентство пишет, что лидеру КНР якобы не нужно, чтобы Путин "затмил крупное для Китая событие", спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой. Для Си Цзиньпина это важно, поскольку страна потратила миллиарды долларов на проведение Олимпиады. "Возможно, господин Си попросил Путина не вторгаться в Украину во время Игр, по словам одного дипломата в Пекине", — пишет агентство. Соревнования в Пекине начнутся 4 февраля, Паралимпиада завершится 13 февраля, поэтому они должны продолжаться с 28 января по 20 февраля. Два собеседника Bloomberg, знакомые с недавними западными оценками, утверждают, что РФ вместо полномасштабных военных действий может начать "ограниченное" вторжение в середине февраля, сопровождающееся кибератаками и попытками дестабилизировать ситуацию в Украине. Напомним, по данным украинской разведки, Россия тайно опрокидывает на Донбасс танки, боеприпасы и горючее.