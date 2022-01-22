Политические советники лидеров Нормандского формата (Украина, Россия, Германия и Франция) проведут встречу на следующей неделе. По предварительным данным, переговоры пройдут 25 января в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ. По информации нескольких источников российского издания, советники лидеров стран "нормандской четверки" обсуждают встречу на следующей неделе. Предположительно, переговоры пройдут в очном формате в Париже 25 января. Официально объявить об этом планируется в ближайшее время. Как отмечает издание, Украину на встрече представит глава офиса президента Андрей Ермак. Со стороны Германии – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Франции – советник президента Эммануэль Бонн, Россию – заместитель председателя кремлевской администрации Дмитрий Козак. Главной темой переговоров станет исполнение минских соглашений. Напомним, ранее источник РБК-Украина в офисе президента сообщил о подготовке встречи советников "нормандской четверки". Тогда чёткая дата и место переговоров не называлось. Отметим, 13 января канцлер Олаф Шольц Германии заявил, что представители "нормандской четверки" вскоре встретятся, но не уточнил уровень переговорщиков.