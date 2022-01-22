Знаменитый актер Арнис Лицитис скончался в Риге 21 января — звезда фильмов "Трудно быть богом", "Узник замка Иф", "Долгая дорога в дюнах", сериала "Ранетки" буквально две недели назад отметил свой 76-й день рождения. Скорбной новостью поделился друг латвийского актера, спортивный фотограф Зигизмундс Залмани в своем Facebook. Что именно стало причиной смерти, пока не уточняется. "От нас ушел прекрасный актер, хороший и приятный человек, и наконец мой друг, Арнис Лицитис. Мне тяжело здесь что-то сказать… он сейчас на другой сцене, он встретится с другими киноактерами, и будет играть роли в другом месте… Арни , на небесах все лучше, чем было здесь.Всех благ, "Аль Капоне"", — написал он.

Арнис Лицитис (фото: facebook.com/zigismunds.zalmanis) Арнис Лицитис сыграл множество ярких ролей в кино, а последний раз в большом метре снимался в 2017 году. Лицитис родился 8 января 1946 года, вырос в семье актеров Альфреда Видениекса и Хельги Лиците. Образование получил в Рижской средней школе №1 и по совместительству на театральном факультете государственной консерватории. Он играл как театральный актер в драматическом театре (ныне Национальный театр) и в Валмиерском театре, в Молодежном театре Адольфа Шапиро и многие годы был актером Рижского русского драматического театра Михаила Чехова.

Арнис Лицитис (фото: rustars.tv) Сделал прекрасную карьеру киноактера как на Рижской киностудии, так и в разных проектах в России, Молдове, Украине, Белоруссии и Литве. Многие зрители помнят Арниса Лицитиса по ролям в таких советских фильмах, как "Долгая дорога в дюнах", "Узник замка Иф", "Трудно быть богом", "Мираж", "Малиновое вино", русском фильме "Мушкетеры двадцать" лет спустя", "Страшное лето" и другие.

Арнис Лицитис в роли королевского прокурора Вильфора в фильме "Узник замка Иф" (фото: скриншот)

Арнис Лицитис в роли Дона Рипата в фильме "Трудно быть богом" (фото: скриншот)

Арнис Лицитис снялся более чем в 200 картинах (фото: delfi.lv) Как отмечает агентство Delfi, Лицитис также выпустил два сольных альбома — "Долой печаль!" и "Я верю в…". Арнис Лицитис был женат на актрисе, специалисте по связям с общественностью Инге Айзбалту.

Арнис Лицитис (фото: facebook.com/zigismunds.zalmanis) Ранее сообщалось, что 19 января погиб 37-летний актер Гаспар Ульель, считавшийся одним из самых красивых французов. Также мы писали, что на днях в США скончался знаменитый актер и рок-музыкант Meat Loaf в возрасте 74 лет.