В Харькове произошел пожар в учебном корпусе Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. Сейчас ее пытаются потушить спасатели. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС. Пожар начался сегодня в 10:00. Как сообщили в ГСЧС, было обнаружено сильное задымление, а в 10:30 обнаружен очаг пожара на чердаке. В настоящее время поданы стволы на тушение и защиту кровли. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 40 человек и 10 ед. техники. Напомним, на прошлой неделе в Харькове произошел пожар в университете имени Каразина.