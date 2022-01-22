В Харькове возник конфликт между водителем маршрутки и пассажиром. Они вышли на улицу и стали там драться Так, инцидент произошел вечером 21 января на проспекте Героев Сталинграда, сообщили в Telegram-канале "Харьков Live". По словам авторов видео, конфликт между мужчинами вспыхнул якобы из-за того, что водитель слишком быстро закрыл дверь и зажал пакет пассажира. Поэтому пассажиру это не понравилось, и он об этом громко сказал. К тому же на фразу водителя "уснул что ли" мужчина ответил нецензурно. Также на видео видно, как мужчины шумят друг друга у маршрутки на обочине проезжей части. Внимание! На видео присутствуют нецензурная лексика и сцены насилия. Ранее мы сообщали, что в Киеве маршрутщик напал на пассажира из-за замечаний о курении. К тому же, водитель несколько раз пытался выбить у мужчины телефон и требовал, чтобы тот покинул маршрутку. Также мы писали, что в Черновцах водитель хотел выгнать пассажирку с маршрутки, потому что у нее не было мелких денег.