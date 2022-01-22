Нестареющая Мадонна вполне может дать фору молодым коллегам — 63-летняя поп-дива по-прежнему устраивает эпатажные фотосессии, примеряет откровенные эксцентрические наряды, а ее образы с каждым разом становятся все раскрепощеннее. Хотя Медж упрекают в злоупотреблении фотошопом и критикуют за чрезмерную сексуализованность образов, она останавливаться не намерена. В Instagram она показала очередную порцию снимков, сделанных в домашних интерьерах. Обиходный образ певицы оказался очень горячим и пикантным. Медж принимает соблазнительные позы и заигрывает с камерой. На ней – красные кожаные "боксерские" шорты, которые она смело скомбинировала с чулками, на верх певица надела сетчатый лонгслив, совсем не скрывающий ее белье. Свой раскрепощенный образ Мадонна завершила трендовым клетчатым двубортным пальто, кожаными черными ботильонами на массивной танкетке и гловелеттами с металлической молнией.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna) На днях Мадонна со своим молодым бойфрендом, 27-летним Ахламаликом Уильямсом сходила на свидание и поздний ужин в ресторан "Чикконе". Фото непубличного светского выхода в своем блоге поделилась сама звезда. Она выбрала атласный фиолетовый костюм в пижамном стиле с трендовым леопардовым принтом, на верх накинула черное шерстяное пальто, а в качестве аксессуара предпочла кастомизированную сумку Hermes.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna) В прошлом уикенде Мадонна познакомилась с новой любимой Канье Уэста-актрисой Джулией Фокс. Дело в том, что Медж работает над байопиком о себе и подыскивает актеров, поэтому она обратилась к девушке рэпера с заманчивым предложением. Поп-дива рассматривает Джулию на роль своей близкой подруги Деби Мазар.