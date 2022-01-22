Специалистами Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины ведутся разработки мессенджера для военных. Новое приложение будет носить название "Разговор". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Forbes главы ведомства Юрия Щиголя. Сначала мессенджер проверят на уровень защищенности, а затем решат, предлагать ли военным. "Сейчас команда Госспецсвязи, например, тестирует собственный мессенджер – "Разговор". Его сделали своими силами программисты из разных регионов", – сообщил Щиголь. По его словам, нельзя говорить о защищенности любых приложений, ведь обработка информации означает, что она где-то сохраняется определенное время. "Если ты носитель гостайны и у тебя есть определенные знания и навыки, нужно себя ограничить в использовании приложений", — отметил он. Сейчас украинским военным предлагают использовать швейцарскую программу Threema, этот мессенджер использует швейцарская армия. Он отвечает нормам Европейского Союза по сохранению данных. Напомним, в ночь на 14 января была осуществлена самая большая за четыре года кибератака на Украину, она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Действие".