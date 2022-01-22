С понедельника, 24 января, школы в некоторых областях Украины переходят на дистанционное обучение. Это связано с резким скачком заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина. Карантин в школах Украины в связи с заболеваемостью Из-за роста динамики заболеваемости местные власти в регионах приняли решение о переводе школьников на онлайн-занятия. Такие мероприятия будут касаться не только общеобразовательных школ/гимназий/лицеев, но и школ внеклассных уроков. Ужгород С 24 января по 7 февраля школы Ужгорода переходят на дистанционное обучение. Это связано с ростом заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и COVID-19. Двухнедельный карантин с дистанционной формой обучения относится также к городским художественным и спортивным школам. Детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме. Львов С 24 января учащиеся 5-11 классов из-за роста заболевания COVID перейдут на дистанционную форму обучения. Она продлится в течение двух недель – до 7 февраля. С понедельника также будет приниматься решение по младшим классам. При этом внешкольная школа с 24 января перейдет на дистанционную форму. Черновицкая область С 24 января по 7 февраля все школы области переходят на дистанционное обучение. Такое решение 20 января приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям во время своего заседания. Сумы С 24 января учащиеся 5-11 классов и воспитанники заведений внешкольного образования переходят на дистанционное обучение. Решение комиссии будет действовать в течение двух недель – до 4 февраля включительно. В случае ухудшения эпидемической ситуации – возможно внеочередное проведение заседания комиссии. Дистанционное обучение через "минирование" В нескольких областях администрации школ приняли решение о переходе на дистанционное обучение из-за регулярных сообщений о минировании. Николаев Четыре школы в городе перешли на дистанционную учебу еще с 18 января. Такое решение было принято через регулярные сообщения о минировании. Черкассы Там департамент образования и гуманитарной политики с 17 января рекомендует всем школам города вести учебу в дистанционном формате. Это связано с тем, что с 12 января ежедневно поступают сообщения о заминировании заведений общего среднего образования города, что ставит под угрозу сохранение жизни и здоровья участников учебного процесса. Напомним, 21 января в Киеве поступило сообщение о заминировании школ города. Правоохранители провели проверку.