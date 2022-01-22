Меган Фокс и ее избранник, американский рэпер Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) помолвлены и счастливы. Актриса сказала своему любимому заветное "да" в ответ на его эффектное предложение руки и сердца. Рэпер подарил второй половинке символическое кастомизированное кольцо, дизайн которого придумал сам совместно с ювелиром Стивеном Вебстером: два камня – изумруд (камень Меган за гороскопом) и бриллиант (камень Колсона) – держатся на магнитах-шипах. Украшение получилось оригинальным, да еще и наполненным для пары особым содержанием. Фокс и Бейкер не скрывают своих чувств и стараются больше времени проводить вместе. Так, Меган и Колсон отправились на зимние каникулы в Италию – на озеро Комо. На фото в профиле актрисы в Instagram влюбленные смотрятся счастливыми и романтичными. В уютном городке у подножия Альп парочка проводит безмятежное время, прогуливаясь по колоритным улочкам, катаясь на яхте и наслаждаясь красотой живописных пейзажей.

Меган и Колсон отлично проводят время в Италии (фото: instagram.com/meganfox) На снимках Меган позирует в трендовом аутфите -длинной эко-шубе с принтом анималье и меховой панами в тон — уже второй сезон подряд этот привычный головной убор, отшит из теплого искусственного материала, служит прекрасной альтернативой надоевшим шапкам. Его успели облюбовать Кендалл Дженнер, Эмили Ратаковски, Джиджи Хадид, бразильская супермодель Жизель Оливейра и другие.

Меган Фокс с женихом наслаждаются романтикой на озере Комо (фото: instagram.com/meganfox) Колсон также предпочел верхнюю одежду из искусственного меха — молочный бомбер. Он дополнил свой стрит-стайл-лук брюками с большими монохромными принтами и массивными сапогами. Кстати, озеро Комо – традиционное место для свадебных церемоний. По всей вероятности, парочка отправилась к подножию Альп, чтобы поискать подходящее место для предстоящего торжества. Скорее всего, Меган и Колсон прибыли на Комо после посещения Милана, где прошел показ осенне-зимней коллекции Dolce&Gabbana. Шоу открыл выступление Machine Gun Kelly, а затем рэпер вышел на подиум в качестве модели. Его жена поддерживала любимого и была рядом в ответственный момент.