Президент США Джо Байден провел встречу со своей командой национальной безопасности. Встреча состоялась на следующий день после переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Business Standard, цитирующее пресс-пул Белого дома. Согласно сообщению, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и советник Стив Риккетти лично присоединились к Байдену в Кэмп Дэвиде, в то время как другие представители национальной безопасности принимали участие во встрече по защищенному видео-каналу. На встрече обсуждались продолжающиеся "агрессивные действия России в отношении Украины" и ответ США посредством дипломатии и комплекса мер сдерживания, которые тесно координируются с союзниками и партнерами, "включая текущие поставки помощи в сфере безопасности на Украину". "Президент Байден снова подтвердил, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты примут в отношении России быстрые и серьезные меры вместе с нашими союзниками и партнерами", — цитирует издание пресс-пула Белого дома. Западные страны обвиняют Россию в том, что она разместила войска вблизи границы с Украиной в рамках подготовки к "агрессивным действиям". Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве прошла 21 января. Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Британии заявили о планах РФ после вторжения в Украину привести пророссийского политика к власти. По словам министра иностранных дел Британии Лиз трасс, "обнародованная информация проливает свет на масштаб российских действий, призванных взорвать Украину".