В итальянском Антхольце проходит 7-й этап Кубка мира. Мужчины пробежали эстафетную гонку. Украинская команда заняла 6 место. Подробнее о гонке – в материале РБК-Украина В Антхольце прошла мужская эстафета. За Украину на первом этапе бежал Богдан Цимбал. Допустив по одному промаху на каждой стрельбе, Богдан неплохо выглядел быстротой на дистанции и передал седьмым эстафету с отставанием 28,8 секунды. На втором этапе Дмитрий Подручный использовал два запасных патрона на лежке, но точная стрельба стоя и классная скорость помогли Дмитрию поднять сборную и передать эстафету на 5-й позиции с отставанием 24,1 секунды. На третьем этапе Антон Дудченко с одним промахом отстрелялся лежа, но на стрельбе стоя Антон использовал целых три дополнительных патрона и передал эстафету 7-м с отставанием 2,02 минуты. Финишером в нашей команде был Артем Прима, использовавший три запасных патрона на стрельбах и поднявший команду на 6-е место. Победу в гонке одержала команда Норвегии, вторыми оказались россияне, а третье место заняла немецкая сборная. Этап в Антхольце сегодня завершится женским масс-стартом, который начнется в 16.15. Сборную Украины в гонке будет представлять Юлия Джима. Эстафета. Мужчины 1. Норвегия (0+4) 1:12:14,72. Россия (1+12)+1:57,23. Германия (0+4)+2:04,44. Франция (0+7)+2:20,55. Канада (1+8)+2:31,56. Украина (0+11) +2:38,7 Напомним, что вчера состоялась женская эстафета, в которой победила команда Норвегии, а украинки заняли 11 место. На прошлом этапе в Рупольдинге в мужской эстафете победили россияне, а украинская сборная финишировала на 6-й позиции.