В Украине за минувшие сутки, 22 января, привился от коронавируса 38 861 человек. Первую дозу получили 14 639 человек, вторую дозу – 13 656 человек, дополнительную дозу получили 332 человека, бустерную дозу – 10 234 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. С начала вакцинальной кампании в стране привито 15 155 838 человек, из них получили две дозы – 14 457 249, получили дополнительную дозу вакцины 13 021 человек, а бустерную дозу – 203 445. Всего сделано 29 829 551 прививок. Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что между бустерной и дополнительной дозами есть существенная разница. Первую применяют для усиления эффекта препарата, вторую используют для поддержания надлежащей защиты людей с тяжелыми болезнями. Оптимально ввести бустерную дозу в период от 181 до 270 дня от получения последней дозы. В то время как дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса прививок, пояснил Ляшко.