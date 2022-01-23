Дочь композитора и продюсера Константина Меладзе Лия попробует свои силы в новом сезоне вокального шоу "Голос країни 2022". В интервью ТСН она рассказала, как часто общается со своим отцом, и какие у нее отношения с женой Меладзе Верой Брежневой. Лия Меладзе призналась, что они часто с отцом звонят по телефону друг другу и переписываются в соцсетях. Когда Константин приезжает в Киев, всегда встречается со своей 17-летней дочерью.

Лия Меладзе (фото: instagram.com/meladzeliya) При этом что касается общения с Верой Брежневой, то у них натянутые отношения, и они совсем не общаются. "Мы вообще не общаемся. Я общаюсь только с папой. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой", – рассказала Лия. Отметим, что Константина Меладзе любит баловать свою жену дорогими подарками. Осенью 2021 года на годовщину свадьбы продюсер купил Брежневу бриллиантовое кольцо-змейку Bulgari за 1 718 000 рублей, что составляет около 640 тысяч гривен. Напомним, что пара официально зарегистрировала свои отношения в 2015 году. Недавно звездная пара обустроила общие апартаменты, где останавливаются, когда прилетают в Киев. Недвижимость вместе с паркингом была куплена у ЖК Skyline, который находится на Печерске. Площадь квартиры составляет 206 квадратных метров.